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Экономика

Третий день Недели креативной экономики стартовал в Пскове

Открытие деловой программы форума «Неделя креативной экономики» состоялось в Псковском драмтеатре имени А. С. Пушкина в четверг, 12 сентября, передаёт корреспондент ПАИ.

Участников от имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова поприветствовал председатель регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев.

Участников поприветствовал Андрей Михеев. Фото здесь и далее: Валерия Лагуткина / ПАИ

«Хочу пожелать всем нам, чтобы ваше творчество, ваш креатив становились именно элементом экономики. В рамках форума вам расскажут и объяснят, как монетизировать своё творчество, свою интеллектуальную деятельность, как на этом зарабатывать, как оформить права, чтобы это всё, конечно, отражалось на нашей экономике. От имени губернатора хочется поздравить наш форум с юбилеем. За время его развития действительно сделано немало, и губернатор Михаил Юрьевич отмечает то, что благодаря такой инициативе нашего центра «Мой бизнес» сложилась настоящая команда единомышленников», – отметил председатель комитета.

Анастасия Иванова: «Я желаю всем участникам хорошего, продуктивного дня и креативного времяпрепровождения»

Кроме того, к присутствующим обратилась руководитель центра «Мой бизнес» Анастасия Иванова. «Мы сегодня будем весь день на сцене Малого театра. У нас будут очень интересные спикеры. Со своей стороны я не один раз ещё сегодня буду на сцене. Всем желаю хорошего, продуктивного дня, хорошего настроения, полезной информации и креативного времяпрепровождения», – сказала она.

Форум «Мой бизнес. Псковская область. «Неделя креативной экономики» проходит в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Напомним, что ранее в медиацентре ПАИ прошел круглый стол в рамках Недели креативной экономики. Спикеры подвели итоги в сфере креативных индустрий в 2024 году и обсудили вопросы внедрения регионального стандарта развития сферы.

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