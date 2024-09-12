Для Красной книги Псковской области официально утвердили категории редкости
Категории редкости официально утвердили для Красной книги Псковской области. Соответствующий приказ размещен на сайте нормативно-правовых актов региона.
В документе теперь прописаны категории редкости для каждого из объектов животного и растительного мира от 0 до 5.
При этом в печатной версии Красной книги эти категории уже указывались.
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