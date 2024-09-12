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Общество

Сдать «IT-диктант» могут сегодня жители Псковской области

Псковичей приглашают принять участие во Всероссийском диктанте по информационным технологиям «IT-диктант» сегодня, 12 сентября, сообщил начальник отдела цифровых технологий управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Павел Моисеенко в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Диктант позволяет проверить знания в сфере информационных технологий. Он полезен любому гражданину, поскольку позволяет понять уровень компетенций в сфере цифровой грамотности», – пояснил он.

Диктант представляет собой тест из 32 вопросов. Участник может выбрать уровень сложности – для школьников (1–4-е классы и 5–11-е классы), для студентов и тест для других категорий участников.

«Участие может принять любой желающий – как школьник, так и матёрый программист, который может пройти уровень PRO, представленный сложными вопросами. Вопросы для других категорий участников делятся на простые и сложные, что позволяет понять уровень информационной грамотности», – отметил Павел Моисеенко.

Всероссийский диктант по информационным технологиям приурочен ко Дню программиста, который ежегодно отмечается в 256-й день года.

Пройти диктант можно по ссылке. Участник должен предварительно зарегистрироваться – указать свои данные и адрес электронной почты, на который придёт сертификат участника.

Диктант реализуется при поддержке Минцифры России и Министерства науки и высшего образования РФ при поддержке департамента информатизации Тюменской области и «Точки кипения – Тюмень».

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