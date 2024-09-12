Великолукские неврологи прошли обучение на новом оборудовании
Врачи-неврологи Великолукского филиала Псковской областной клинической больницы прошли обучение на новом оборудовании, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.
Оборудование предназначено для реабилитации пациентов с нарушениями функций центральной нервной системы. Представитель производителя объяснил особенности использования оборудования для локомоторной терапии СЛТ.
Эта система позволяет осуществить процесс ходьбы у пациентов с помощью движущейся дорожки и коленоупоров. Оборудование оснащено подвесной системой компенсации веса, которая помогает пациентам сохранять вертикальное положение. Управление работой аппарата происходит через специальную программу на ноутбуке.
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