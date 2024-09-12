Великолукские неврологи прошли обучение на новом оборудовании

14:05, 12 сентября 2024, ПАИ

Врачи-неврологи Великолукского филиала Псковской областной клинической больницы прошли обучение на новом оборудовании, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

Оборудование предназначено для реабилитации пациентов с нарушениями функций центральной нервной системы. Представитель производителя объяснил особенности использования оборудования для локомоторной терапии СЛТ.

Эта система позволяет осуществить процесс ходьбы у пациентов с помощью движущейся дорожки и коленоупоров. Оборудование оснащено подвесной системой компенсации веса, которая помогает пациентам сохранять вертикальное положение. Управление работой аппарата происходит через специальную программу на ноутбуке.