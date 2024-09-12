Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Великолукские неврологи прошли обучение на новом оборудовании

Врачи-неврологи Великолукского филиала Псковской областной клинической больницы прошли обучение на новом оборудовании, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

Фото предоставили в Псковской областной клинической больнице

Оборудование предназначено для реабилитации пациентов с нарушениями функций центральной нервной системы. Представитель производителя объяснил особенности использования оборудования для локомоторной терапии СЛТ.

Эта система позволяет осуществить процесс ходьбы у пациентов с помощью движущейся дорожки и коленоупоров. Оборудование оснащено подвесной системой компенсации веса, которая помогает пациентам сохранять вертикальное положение. Управление работой аппарата происходит через специальную программу на ноутбуке.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












12 сентября 2024

Канализацию подводят под общественный туалет на улице Пушкина в Пскове
12 сентября 2024

Депутат Елена Даньшова – о новой мере поддержки педагогов: Подготовка стобалльника – колоссальный труд
12 сентября 2024

Екатерина Гончарова: Единый день голосования продемонстрировал устойчивость российской избирательной системы
12 сентября 2024

«Валя, 1930 год»: Вековые граффити обнаружили реставраторы в Псково-Печерском монастыре
12 сентября 2024

В этом году областная сельскохозяйственная ярмарка пройдёт на территории Белорусского рынка в Пскове
12 сентября 2024

Реставраторы спасли памятник Псково-Печерского монастыря от чёрной плесени
12 сентября 2024

146 псковичей привились от гриппа в передвижных комплексах во время выборов
12 сентября 2024

Великолукские неврологи прошли обучение на новом оборудовании

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...