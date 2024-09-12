Председатель Псковского областного суда участвует в конференции в Новгороде

16:11, 12 сентября 2024, ПАИ

Председатель Псковского областного суда Олег Лазарев принимает участие во Всероссийской научно-практической конференции «От истоков Российской юстиции к современной системе правосудия», сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов региона.

На мероприятии присутствуют судьи федеральных судов Северо-Западного и Центрального федеральных округов, ведущие учёные Северо-Западного филиала Российского государственного университета правосудия и представители органов исполнительной власти.

Конференция проходит с 12 по 13 сентября в Великом Новгороде и приурочена к 80-летию Новгородского областного суда.