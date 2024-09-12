Председатель Псковского областного суда участвует в конференции в Новгороде
Председатель Псковского областного суда Олег Лазарев принимает участие во Всероссийской научно-практической конференции «От истоков Российской юстиции к современной системе правосудия», сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов региона.
На мероприятии присутствуют судьи федеральных судов Северо-Западного и Центрального федеральных округов, ведущие учёные Северо-Западного филиала Российского государственного университета правосудия и представители органов исполнительной власти.
Конференция проходит с 12 по 13 сентября в Великом Новгороде и приурочена к 80-летию Новгородского областного суда.
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