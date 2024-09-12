В Пскове пройдёт приём граждан по расследованию преступлений в миграционной сфере
16 сентября в Пскове пройдёт приём граждан по расследованию преступлений в миграционной сфере. Об этом ПАИ сообщили в СУ СК РФ по Псковской области.
Приём проведёт руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) Алексей Назаренко.
Следственное управление просит всех, кто имеет информацию об обстоятельствах совершения преступлений в миграционной сфере, сообщить об этом на личном приеме, который пройдёт с 14:00 до 18:00.
Нужна предварительная запись по телефону 8 (8112)290-606.
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