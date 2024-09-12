В Пскове пройдёт приём граждан по расследованию преступлений в миграционной сфере

16:40, 12 сентября 2024, ПАИ

16 сентября в Пскове пройдёт приём граждан по расследованию преступлений в миграционной сфере. Об этом ПАИ сообщили в СУ СК РФ по Псковской области.

Приём проведёт руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) Алексей Назаренко.

Следственное управление просит всех, кто имеет информацию об обстоятельствах совершения преступлений в миграционной сфере, сообщить об этом на личном приеме, который пройдёт с 14:00 до 18:00.

Нужна предварительная запись по телефону 8 (8112)290-606.