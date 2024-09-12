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Общество

Псковские газовики усовершенствовали знания в техобслуживании котлов

Слесари по обслуживанию ВДГО районных ремонтно-эксплуатационных служб и управлений «Газпром газораспределение Псков» в течение двух дней проходили обучение по усовершенствованию навыков техобслуживания, установки, настройки и эксплуатации моделей газоиспользующего оборудования, а также познакомились с новинками газового рынка и их техническими особенностями. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе компании.

Фото из группы «Газпром межрегионгаз и газораспределение Псков» в соцсети «ВКонтакте»

Семинары состоялись в Пскове и Великих Луках. По итогам обучения 32 специалиста получили именные сертификаты, техническое руководство специалиста и персональный доступ на информационный портал компании-производителя.

«Навыки и знания по обслуживанию газового оборудования требуют регулярного обновления и актуализации. Необходимо знакомиться с техническими данными нового оборудования, появляющегося на рынке. Это позволяет расширять спектр и повышать качество оказываемых нами услуг населению по всем видам обращений», – отметила заместитель генерального директора – главный инженер АО «Газпром газораспределение Псков» Ирина Александрова.

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