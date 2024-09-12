Псковская область стала одним из лидеров по числу инициатив в международной волонтёрской премии
Псковская область стала одним из лидеров по числу победителей регионального этапа международной премии «Мы вместе», сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.
Всего было подано более 130 инициатив от региона. Из них особо отметили 13. Проекты распределились по категориям «Личность» и «Организация». В особенности была популярна новая номинация «Волонтёр года». Она присуждается за вклад в развитие волонтёрской деятельности и помощь людям.
Финалисты регионального этапа получат экспертное сопровождение. С ними встретится руководство региона, и будет оказано содействие в привлечении партнёров.
Награда была учреждена по поручению президента России Владимира Путина. Она предназначена для поддержки значимых инициатив и проектов, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни в стране и в мире. Организатором премии является ассоциация «Добро.рф». Учредитель – Росмолодёжь.
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