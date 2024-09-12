Сильная магнитная буря накроет Землю
Магнитная буря на Земле, вопреки прогнозам, повысилась до уровня G3 (сильная). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики.
Отметим, учёные измеряют степень возмущения магнитного поля Земли по пятиуровневой шкале: от G1 (самое слабое возмущение) до G5 (экстремально сильное).
Согласно прогнозам,третий за последние дни выброс плазмы достигнет нашей планеты около 22:00 по мск.
Учёные также прогнозируют возмущения магнитосферы 13 сентября.
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