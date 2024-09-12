​Голосование за лучшего «народного участкового» стартовало Псковской области

22:07, 12 сентября 2024, ПАИ

Всероссийский конкурс «Народный участковый», проводимый МВД России, стартовал в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Победители каждого этапа конкурса определятся большинством голосов населения, набранных по итогам онлайн-голосования.

Конкурс традиционно проходит в три этапа. Первый этап – на районном уровне. Онлайн-голосование населения на первом этапе конкурса проходит с 11 по 20 сентября. По окончании второго этапа голосования будет определён победитель регионального этапа.

На официальном сайте УМВД России по Псковской области размещена информация о претендентах на звание «Народный участковый» – участковых уполномоченных полиции, принимающих участие в первом этапе конкурса.

Участники голосования смогут получить информацию о количестве раскрытых преступлении при участии каждого конкурсанта, узнать, какое количество обращений им рассмотрено, о его достижениях и характеристиках коллег и руководства.