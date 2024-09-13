Больше 2,2 тысячи человек утонули в России минувшим летом

08:46, 13 сентября 2024, ПАИ

Летом на водоёмах страны погибли более 2,2 тыс. человек, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Всего на акваториях страны за лето, по данным ведомства, произошло почти 2,7 тыс. происшествий: погибли 2,2 тыс. граждан, включая 314 детей.

Причины несчастных случаев на воде не меняются из года в год, добавили в МЧС. «Это пренебрежение правилами безопасности, купание в стихийных местах и оставление детей без внимания. Всё это чаще всего оборачивается трагедией», — пояснили там.

Часто жизнью на водоемах рискуют те, кто не умеет плавать, подчеркнули в ведомстве.