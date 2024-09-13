Газопровод ввели в эксплуатацию в деревне Щиглицы Псковского района

11:50, 13 сентября 2024, ПАИ

Специалисты «Газпром газораспределение Псков» ввели в эксплуатацию внутрипоселковый газопровод протяженностью семь километров для подключения 104 домовладений в деревне Щиглицы Псковского района. Для надёжного газоснабжения установлено два пункта редуцирования газа, сообщили ПАИ в пресс-службе компании.

С жителями деревни заключено 85 договоров, первые домовладения уже подключены к сетевому газу в рамках догазификации.

Всего от жителей Псковского района принято около 3,3 тысячи заявок. Для обеспечения возможности газификации потребителей построено 170 километров внутрипоселковых сетей.