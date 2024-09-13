Ушла из жизни ветеран газеты «Печорская правда»

13:02, 13 сентября 2024, ПАИ

12 сентября в возрасте 86 лет ушла из жизни ветеран газеты «Печорская правда», участница Великой Отечественной войны, блокадница Тамара Прохорченко. Об этом ПАИ сообщили в редакции.

Тамара Прохорченко родилась 4 января 1938 года в Ленинградской области. Её детство прошло в блокадном Ленинграде. В Печорский район она приехала в 1963 году работать учителем в Печковской восьмилетней школе. Именно работая в школе в д. Печки, Тамара Павловна начала писать статьи, которые печатались в газете «Печорская правда».

В 1968 году она пришла работать в редакцию районной газеты. 19 лет (с 1970 по 1989 г.) была заместителем редактора, затем четыре года, с 1989 по 1993 г., была редактором. С 1993 года Тамара Прохорченко работала в районной газете корреспондентом.

На пенсии сотрудничала с детскими садами и школами, проводила встречи с детьми, где рассказывала о блокаде и мужестве ленинградцев.

Коллектив редакции газеты «Печорская правда» и Псковского агентства информации выражает искренние соболезнования родным и близким Тамары Прохорченко.