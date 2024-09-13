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Общество

Зампредседателя Псковской гордумы поздравил интеграционные мастерские с 25-летием

Заместитель председателя Псковской городской Думы, депутат Михаил Иванов от имени городских парламентариев поздравил производственно-интеграционные мастерские для инвалидов имени Вернера Петера Шмитца с 25-летием. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Думы.

Фото: ПГД

«Ваше учреждение является уникальным местом, где люди с ментальными нарушениями могут найти работу, общение и досуг. Интеграционные мастерские стали ресурсным центром, куда за опытом обращаются люди со всех уголков России. Безусловно, главной движущей силой в работе с людьми с множественными нарушениями в развитии, является любовь к ним. Здесь они получают поддержку и внимание со стороны вашего персонала. Примите тёплые слова признательности за ваш труд, пожелания здоровья, счастья, благополучия, успехов во всех добрых делах и начинаниях, а учреждению – дальнейшего развития и процветания!» – говорится в поздравлении.

Участникам мероприятия вручили почётные грамоты и благодарственные письма от председателя Думы.

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