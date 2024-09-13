1000 квадратных метров и сотни находок: археологи подвели краткие итоги раскопок на Кузнецкой в Пскове

18:42, 13 сентября 2024, ПАИ

Об окончании археологических исследований в раскопе на улице Кузнецкой в Пскове заявили археологи. Краткие итоги раскопок подведены в телеграм-канале «Псковская археология».

По словам археологов, исследована 1 000 квадратных метров площади, найдено несколько сотен индивидуальных находок, тысячи фрагментов керамики и получены новые данные об освоении этого участка в Средневековье.

«Мы обязательно расскажем и покажем широкой общественности наши находки и открытия! Несмотря на небольшую мощность культурного слоя и относительную сухость, сегодня удалось взять несколько дендромпилов для определения порубочной даты и обнаружить хорошо сохранившиеся остатки деревянной средневековой бочки», – отметили специалисты.