1000 квадратных метров и сотни находок: археологи подвели краткие итоги раскопок на Кузнецкой в Пскове
Об окончании археологических исследований в раскопе на улице Кузнецкой в Пскове заявили археологи. Краткие итоги раскопок подведены в телеграм-канале «Псковская археология».
По словам археологов, исследована 1 000 квадратных метров площади, найдено несколько сотен индивидуальных находок, тысячи фрагментов керамики и получены новые данные об освоении этого участка в Средневековье.
«Мы обязательно расскажем и покажем широкой общественности наши находки и открытия! Несмотря на небольшую мощность культурного слоя и относительную сухость, сегодня удалось взять несколько дендромпилов для определения порубочной даты и обнаружить хорошо сохранившиеся остатки деревянной средневековой бочки», – отметили специалисты.
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1000 квадратных метров и сотни находок: археологи подвели краткие итоги раскопок на Кузнецкой в Пскове