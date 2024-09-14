Соревнования по трюковому самокату и BMX проходят в Пскове
Соревнования по трюковому самокату и BMX Best Trick проходят в скейтпарке в псковском сквере имени Александра Невского в субботу, 14 сентября, передаёт корреспондент ПАИ.
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Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
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Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
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Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
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Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
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Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
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Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
Участники на самокатах разыграют награды в двух возрастных группах. Для BMX будет только одна категория.
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