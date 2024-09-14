Победителя шоукейса «За музыкой» определили в Пскове
Победителя шоукейса «За музыкой» определили в Пскове. Им стала 17-летняя исполнительница из Великих Лук Мария Степанникова с псевдонимом ЯMacha. Об этом ПАИ сообщили организаторы.
Девушка получила главный приз – продюсирование трека под ключ, а также съёмку клипа. Всего в мероприятии приняли шесть участников – группы «Поезд в август», «Звуки атмосферных помех», Vladislav Tiasto, певицы Алина Куценко, Ольга Ягаа и ЯMacha.
Каждый из них получит профсъёмку после выступлений и концертные фотографии, а также поддержку от экспертов, рассказали организаторы. Для участников, в том числе, была подготовлена образовательная программа.
Шоукейс «За музыкой» проходил в рамках Недели креативной экономики от Центра «Мой Бизнес». Его реализация стала возможной благодаря поддержке Росмолодёжи.
Организатор мероприятия певица Лиза Матрёшка отметила, что в этом году событие прошло масштабнее и интереснее.
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