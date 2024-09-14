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Культура

Победителя шоукейса «За музыкой» определили в Пскове

Победителя шоукейса «За музыкой» определили в Пскове. Им стала 17-летняя исполнительница из Великих Лук Мария Степанникова с псевдонимом ЯMacha. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Победителя шоукейса «За музыкой» определили в Пскове. Им стала 17-летняя исполнительница из Великих Лук Мария Степанникова. Фото: Фёдор Егоров

Девушка получила главный приз – продюсирование трека под ключ, а также съёмку клипа. Всего в мероприятии приняли шесть участников – группы «Поезд в август», «Звуки атмосферных помех», Vladislav Tiasto, певицы Алина Куценко, Ольга Ягаа и ЯMacha.

Каждый из них получит профсъёмку после выступлений и концертные фотографии, а также поддержку от экспертов, рассказали организаторы. Для участников, в том числе, была подготовлена образовательная программа.

Шоукейс «За музыкой» проходил в рамках Недели креативной экономики от Центра «Мой Бизнес». Его реализация стала возможной благодаря поддержке Росмолодёжи.

Организатор мероприятия певица Лиза Матрёшка отметила, что в этом году событие прошло масштабнее и интереснее.

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