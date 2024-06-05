Псковская певица Лиза Матрёшка выиграла грант «Тавриды.Арт»

22:36, 04 июня 2024, ПАИ

Проект певицы Лизы Матрёшки выиграл грант в образовательном заезде «Таврида.АРТ – только в России». Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по молодёжной политике.

Проект Лизы Матрешки «За музыкой» – возможность для музыкантов от 16 до 35 лет представить свою авторскую программу, собрать профессиональное музыкальное портфолио для участия в кастингах и других проектах, а также получить знания и консультации спикеров и артистов в музыкальной сфере.

Сумма гранта составила 450 тысяч рублей.

«Шоукейс «За музыкой» успешно зарекомендовал себя в сентябре 2023 года в рамках Недели креативной экономики и показал, что такие проекты востребованы и нужны молодёжи региона», – отметили в комитете по молодёжной политике Псковской области.