Фестиваль боевых искусств проходит в Великих Луках
V Фестиваль боевых искусств, посвящённый памяти жертв Беслана, проходит в Великих Луках. Мероприятие проходит в спортивном комплексе «Стрелец», сообщает Luki-News.
Сотни спортсменов борются за медали в самбо, ММА, карате и других видах спорта.
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