Фестиваль боевых искусств проходит в Великих Луках

17:01, 14 сентября 2024, ПАИ

V Фестиваль боевых искусств, посвящённый памяти жертв Беслана, проходит в Великих Луках. Мероприятие проходит в спортивном комплексе «Стрелец», сообщает Luki-News.

Сотни спортсменов борются за медали в самбо, ММА, карате и других видах спорта.