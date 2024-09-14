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Четыре проекта из Псковской области стали победителями всероссийского конкурса «Росмолодёжь. Гранты»

Четыре проекта из Псковской области стали победителями всероссийского конкурса молодёжных проектов «Росмолодёжь. Гранты». Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова

Конкурс состоялся в рамках международного патриотического форума «Мы помним». Он проходит на территории Печорского муниципального округа.

Победителями стали:

  • Артём Баринов из Великих Лук с проектом «PROНаш символ Победы», (900 тысяч рублей);
  • Анастасия Николаева из Пскова с проектом «Центр командной подготовки» (500 тысяч рублей);
  • Дарья Иванова из деревни Усть-Долыссы Невельского района с проектом «Территория кино под открытым небом» (430 тысяч рублей);
  • Софья Радион из Пскова с проектом «Бессмертный подвиг» (300 тысяч рублей).
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