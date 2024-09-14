Четыре проекта из Псковской области стали победителями всероссийского конкурса «Росмолодёжь. Гранты»

20:33, 14 сентября 2024, ПАИ

Четыре проекта из Псковской области стали победителями всероссийского конкурса молодёжных проектов «Росмолодёжь. Гранты». Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Конкурс состоялся в рамках международного патриотического форума «Мы помним». Он проходит на территории Печорского муниципального округа.

Победителями стали: