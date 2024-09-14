Псковичей приглашают на экскурсии в музей истории милиции
Псковичей приглашают на экскурсии в музей истории милиции. Сейчас в нём постоянно действует экспозиция, посвящённая истории органов внутренних дел Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.
В музее представлено более тысячи экспонатов, в их числе форменное обмундирование сотрудников, правительственные награды, ордена и медали, знаки отличия, оружие, боевые реликвии и другие предметы, рассказывающие об организации борьбы с преступностью на территории области.
Музей расположен в Пскове на улице Инженерной, дом 96.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
14 сентября 2024
Четыре проекта из Псковской области стали победителями всероссийского конкурса «Росмолодёжь. Гранты»
14 сентября 2024
Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции приняли участие во всероссийском субботнике в Пскове