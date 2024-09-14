Псковичей приглашают на экскурсии в музей истории милиции

21:20, 14 сентября 2024, ПАИ

Псковичей приглашают на экскурсии в музей истории милиции. Сейчас в нём постоянно действует экспозиция, посвящённая истории органов внутренних дел Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

В музее представлено более тысячи экспонатов, в их числе форменное обмундирование сотрудников, правительственные награды, ордена и медали, знаки отличия, оружие, боевые реликвии и другие предметы, рассказывающие об организации борьбы с преступностью на территории области.

Музей расположен в Пскове на улице Инженерной, дом 96.