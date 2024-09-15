Мотоциклист госпитализирован в результате ДТП на улице Труда в Пскове
Мотоциклист госпитализирован в результате ДТП на улице Труда в Пскове, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
У дома № 51 водитель автомобился врезался в мужчину на мотоцикле. После происшествия мотоциклиста увезли в больницу.
На месте работают бригада медицины катастроф, спасатели АСС, сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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