Мотоциклист госпитализирован в результате ДТП на улице Труда в Пскове

17:11, 15 сентября 2024, ПАИ

Мотоциклист госпитализирован в результате ДТП на улице Труда в Пскове, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

У дома № 51 водитель автомобился врезался в мужчину на мотоцикле. После происшествия мотоциклиста увезли в больницу.

На месте работают бригада медицины катастроф, спасатели АСС, сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.