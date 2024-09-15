В Пскове прошёл отборочный этап чемпионата ФССП России по служебному биатлону среди сотрудников

20:03, 15 сентября 2024, ПАИ

В Пскове прошёл отборочный этап чемпионата ФССП России по служебному биатлону среди сотрудников. Судебные приставы Псковской области сразились в служебном биатлоне. Об этом ПАИ сообщили в УФССП России по Псковской области.

Участники соревновались в скоростном беге и стрельбе из ручного боевого стрелкового оружия.

Как отмечают участники чемпионата, в служебном биатлоне, помимо меткости и выносливости, важна тактика.

Первое место занял старший смены на объекте – судебный пристав по ОУПДС Сергей Соляник. Второе место у младшего судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов – водителя отделения специального назначения Дмитрия Удодова. Третье место завоевал младший судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов отделения специального назначения Максим Леонов.