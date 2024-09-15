В Пскове прошёл отборочный этап чемпионата ФССП России по служебному биатлону среди сотрудников
В Пскове прошёл отборочный этап чемпионата ФССП России по служебному биатлону среди сотрудников. Судебные приставы Псковской области сразились в служебном биатлоне. Об этом ПАИ сообщили в УФССП России по Псковской области.
Участники соревновались в скоростном беге и стрельбе из ручного боевого стрелкового оружия.
Как отмечают участники чемпионата, в служебном биатлоне, помимо меткости и выносливости, важна тактика.
Первое место занял старший смены на объекте – судебный пристав по ОУПДС Сергей Соляник. Второе место у младшего судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов – водителя отделения специального назначения Дмитрия Удодова. Третье место завоевал младший судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов отделения специального назначения Максим Леонов.
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В Пскове прошёл отборочный этап чемпионата ФССП России по служебному биатлону среди сотрудников
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