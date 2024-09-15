Преподаватели ОБЗР из Псковской области прошли практико-ориентированный курс на базе центра «Воин»

22:34, 15 сентября 2024, ПАИ

На базе филиала Центра «Воин» прошло обучение преподавателей основ безопасности и защиты Родины (ОБЗР) с 13 по 15 сентября. Об этом ПАИ сообщили в ПОИПКРО.

Занятия проводили опытные инструкторы Центра «ВОИН», которые поделились знаниями по основам боевой, тактической и инженерной подготовки, организации связи, оказанию первой медицинской помощи, а также пилотированию беспилотных летательных аппаратов.

В процессе обучения педагоги получили не только теоретические знания, но и отработали полученные навыки на практике на полигоне.