Преподаватели ОБЗР из Псковской области прошли практико-ориентированный курс на базе центра «Воин»
На базе филиала Центра «Воин» прошло обучение преподавателей основ безопасности и защиты Родины (ОБЗР) с 13 по 15 сентября. Об этом ПАИ сообщили в ПОИПКРО.
Занятия проводили опытные инструкторы Центра «ВОИН», которые поделились знаниями по основам боевой, тактической и инженерной подготовки, организации связи, оказанию первой медицинской помощи, а также пилотированию беспилотных летательных аппаратов.
В процессе обучения педагоги получили не только теоретические знания, но и отработали полученные навыки на практике на полигоне.
Преподаватели ОБЗР из Псковской области прошли практико-ориентированный курс на базе центра «Воин»
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