Чем привлекает туристов Добряк – гром-камень по-псковски
Чем привлекает туристов камень Добряк, который находится неподалёку от деревни Спасовщина Псковского района, рассказала глава муниципалитета Наталья Фёдорова.
Она отметила, что Псковская земля полна легендарных мест. Одной из точек притяжения туристов считается камень Добряк.
«Огромный валун, с виду чем-то похожий на Гром-камень, который Екатерина II выбрала в качестве постамента для памятника Петру I – Медному всаднику, величественно вырастает из земли на крутом берегу реки Лочкино. Слава о нём приводит сюда любознательных путешественников, любителей мистики, краеведов. В этой огромной глыбе есть какая-то царская величавость, удивительная природная сила и гармония», – отметила Наталья Фёдорова.
Она также добавила, что с местом связаны мистические истории: здесь не только чистый воздух, но и особая энергетика.
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