Чем привлекает туристов Добряк – гром-камень по-псковски

23:23, 15 сентября 2024, ПАИ

Чем привлекает туристов камень Добряк, который находится неподалёку от деревни Спасовщина Псковского района, рассказала глава муниципалитета Наталья Фёдорова.

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Она отметила, что Псковская земля полна легендарных мест. Одной из точек притяжения туристов считается камень Добряк.

«Огромный валун, с виду чем-то похожий на Гром-камень, который Екатерина II выбрала в качестве постамента для памятника Петру I – Медному всаднику, величественно вырастает из земли на крутом берегу реки Лочкино. Слава о нём приводит сюда любознательных путешественников, любителей мистики, краеведов. В этой огромной глыбе есть какая-то царская величавость, удивительная природная сила и гармония», – отметила Наталья Фёдорова.

Она также добавила, что с местом связаны мистические истории: здесь не только чистый воздух, но и особая энергетика.