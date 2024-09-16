Первый дом газифицировали в деревне Филатова Гора Псковского района

12:08, 16 сентября 2024, ПАИ

Первое домовладение в деревне Филатова Гора Псковского района подключили к газоснабжению, сообщили ПАИ в пресс-службе «Газпром газораспределение Псков».

Подключение стало возможным благодаря вводу в эксплуатацию внутрипоселкового газопровода протяженностью 2,6 километра и установке пункта редуцирования газа. Всего в деревне возможность газификации создана для 80 домовладений.

«Для сокращения сроков подключения одновременно со строительством сетей до участка в рамках комплексных договоров выполняются работы в границах участков и подготовка домовладений к приёму газа. Продолжаем подключать новых потребителей», – отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.