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Общество

Первый дом газифицировали в деревне Филатова Гора Псковского района

Первое домовладение в деревне Филатова Гора Псковского района подключили к газоснабжению, сообщили ПАИ в пресс-службе «Газпром газораспределение Псков».

Фото здесь и далее: пресс-служба «Газпром газораспределение Псков»

Подключение стало возможным благодаря вводу в эксплуатацию внутрипоселкового газопровода протяженностью 2,6 километра и установке пункта редуцирования газа. Всего в деревне возможность газификации создана для 80 домовладений.

«Для сокращения сроков подключения одновременно со строительством сетей до участка в рамках комплексных договоров выполняются работы в границах участков и подготовка домовладений к приёму газа. Продолжаем подключать новых потребителей», – отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.

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