Меньше суток остаётся до завершения регистрации на форум добровольцев в Псковской области
Меньше суток остаётся до конца регистрации на региональный форум добровольцев «Волонтёрство через всю жизнь», сообщается в группе «Доброволец Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».
Напомним, что мероприятие пройдёт в центре «Истоки» в Печорах с 20 по 22 сентября.
К участию в форуме приглашены руководители муниципальных центров добровольчества, «Добро.центров», координаторы добровольческого сопровождения, а также волонтёры Псковской области.
Участников ждут лекции федеральных спикеров, мастер-классы, нетворкинг, квесты, экскурсии и совместные добрые дела.
Лишь сто представителей молодёжи Псковской области пройдут конкурсный отбор. Регистрация доступна по ссылке до 14:00 завтрашнего дня.
Мероприятие проводится в рамках реализации программы развития молодёжной политики «Регион для молодых» от Росмолодёжи.
Меньше суток остаётся до завершения регистрации на форум добровольцев в Псковской области
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