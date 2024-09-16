Меньше суток остаётся до завершения регистрации на форум добровольцев в Псковской области

14:37, 16 сентября 2024, ПАИ

Меньше суток остаётся до конца регистрации на региональный форум добровольцев «Волонтёрство через всю жизнь», сообщается в группе «Доброволец Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, что мероприятие пройдёт в центре «Истоки» в Печорах с 20 по 22 сентября.

К участию в форуме приглашены руководители муниципальных центров добровольчества, «Добро.центров», координаторы добровольческого сопровождения, а также волонтёры Псковской области.

Участников ждут лекции федеральных спикеров, мастер-классы, нетворкинг, квесты, экскурсии и совместные добрые дела.

Лишь сто представителей молодёжи Псковской области пройдут конкурсный отбор. Регистрация доступна по ссылке до 14:00 завтрашнего дня.

Мероприятие проводится в рамках реализации программы развития молодёжной политики «Регион для молодых» от Росмолодёжи.