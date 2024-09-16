Псковские пожарные представили регион в соревнованиях по скоростному маневрированию в Петербурге

16:55, 16 сентября 2024, ПАИ

Соревнования по скоростному маневрированию «Трасса-01» прошли в Санкт-Петербурге в минувшие выходные. За победу боролись 16 экипажей пожарно-спасательных подразделений и аварийно-спасательных формирований из Санкт-Петербурга, Псковской, Вологодской, Новгородской и Ленинградской областей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Псковскую область представила команда шестой пожарно-спасательной части из Великих Лук. Также на демонстрации пожарной техники представители завода АО «Великолукский завод Лесхозмаш» продемонстрировали спецтехнику, изготовленную в Псковской области.

Программа состязания включала преодоление на пожарном автомобиле препятствий, забор воды из открытого водоисточника и ликвидация условного пожара. Условия соревнований были приближены к тем, с которыми водители спецтехники сталкиваются на дорогах во время боевых дежурств.