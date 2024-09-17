Газопровод ввели в эксплуатацию в микрорайоне Промежицы в Пскове
Внутрипоселковый газопровод протяженностью 2,6 километра для подключения 120 домовладений ввели в эксплуатацию в микрорайоне Промежицы в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе «Газпром газораспределение Псков».
С жителями микрорайона заключено 85 договоров, первые домовладения подключены к сетевому газу.
Всего от жителей Пскова принято 1,3 тысячи заявок на догазификацию. Для обеспечения возможности подключения потребителей построили более 40 километров внутрипоселковых сетей.
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