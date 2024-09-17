Супруги из Великолукского района передали квадроцикл участникам СВО

13:30, 17 сентября 2024, ПАИ

Супруги Ирина Журова и Евгений Калинин из деревни Токолово Великолукского района передали квадроцикл военнослужащим, которые проходят службу в зоне СВО. Об этом пишет газета «Наш путь».

Долгое время Евгений Калинин жил в Макеевке в Донецкой народной республике. Там же у него выросла и вышла замуж дочь. А Ирина Журова – сибирячка, а родом она из Омска.

«Однажды она вместе с семьёй попала под бомбёжки ВСУ, им пришлось несколько дней сидеть в подвале. Выжили они, наверное, чудом. Я до сих пор помню её рассказы о том, как они вышли после бомбёжки на улицу, а кругом – кровь, тела убитых. Этот страх не передать никакими словами! Сейчас, слава Богу, с ними всё в порядке – живут в России, но ужасы военных действий им, конечно, не забыть никогда», – рассказала Ирина Журова.

В Великолукский район супруги переехали благодаря брату женщины. «Он женился на великолучанке и пригласил нас с мужем сюда. Мы приехали, посмотрели-посмотрели и поняли, что надо оставаться. Всё здесь нам очень понравилось: и природа, и, конечно же, люди», – отметила она.

Уже много лет Ирина Журова поёт в хоре «Ивушки», а также является активисткой своего района. Её муж же трудится экскаваторщиком.

Помощь бойцам СВО супруги оказывали и раньше, но всегда хотелось внести ощутимый, по-настоящему весомый вклад, рассказали они. Идее подарить военным квадроцикл предшествовала настоящая история – они ехали на поезде с отдыха и к ним подсел боец СВО.

«Он был после ранения, ехал на вторую операцию в Москву. Ранили его в ногу, но я особо с расспросами в душу не лезла. Хотя мужчина оказался открытым и общительным. С собой он вёз котёнка. Рассказал, что мама-кошка погибла во время бомбёжки, а он не смог остаться в стороне и забрал котёнка себе. Ехал боец не один – его сопровождали две женщины, мамы его сослуживцев, – рассказала великолучанка. – И вот на одной из остановок, когда боец вышел, я разговорилась с этими женщинами. Поговорили о наших ребятах, о том, как им там тяжко на передовой. Поплакали».

После этого выяснилось, что раненый боец – земляк Ирины Журовой, тоже сибиряк.

«И так это мне запало в сердце, что я не могла себе места найти, всё думала, чем же помочь нашим ребятам, которые воюют на передовой. И вот недавно сидим мы с мужем за ужином, а он и говорит: «А давай мы квадроцикл подарим!» А я ему и отвечаю: «А давай!» Теперь очень надеемся, что наш подарок действительно поможет сохранить жизни бойцам. Мы знаем, как им там сейчас нелегко, и всем сердцем верим в то, что наша поддержка позволит им преодолеть все невзгоды. А мы, здесь, в тылу, будем делать всё, чтобы помочь нашим бойцам приблизить победу!» – поделилась жительница Великолукского района.