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Спорт

Псковичей приглашают принять участие в северном этапе проекта «Спортсмены будущего»

Псковичей приглашают принять участие в северном этапе проекта «Спортсмены будущего», сообщили ПАИ организаторы.

Афиша: организаторы

Соревнования пройдут в девяти дисциплинах: CS2, Dota 2, «фиджитал-баскетбол», «фиджитал-футбол», «лазерный бой (лазертаг)», Just Dance (виртуальные танцы), DCL – The Game (виртуальный симулятор гонок дронов), «спортивное программирование», «интерактивный футбол».

В настоящий момент регистрация доступна по семи дисциплинам до 19 сентября:

  • «фиджитал-баскетбол». Финальный день соревнований – 21 сентября (ПсковГУ, улица Льва Толстого, 4);
  • «фиджитал-футбол». Финальный день соревнований – 22 сентября (стадион «Машиностроитель»);
  • «лазерный бой (лазертаг)». Финальный день соревнований – 21 сентября (ПсковГУ, улица Льва Толстого, 4);
  • Just Dance (виртуальные танцы). Финальный день соревнований – 21 сентября (ПсковГУ, улица Льва Толстого, 4);
  • DCL – The Game (виртуальный симулятор гонок дронов). Финальный день соревнований – 21 сентября (ПсковГУ, улица Льва Толстого, 4);
  • «интерактивный футбол». Финальный день соревнований – 21 сентября (ПсковГУ, улица Льва Толстого, 4);
  • «спортивное программирование». Финальный день соревнований – 21 сентября (ПсковГУ, улица Льва Толстого, 4).

Также соревнования пройдут в дисциплинах CS2, Dota 2. На них регистрация уже завершена.

Отметим, что для участия в дисциплинах необходимо зарегистрироваться здесь. Участие в соревнованиях бесплатное, возраст – от 14 лет.

Победители в каждой дисциплине получат награды, а также право принять участие в финальной части фестиваля, который пройдёт в ноябре в Пскове.

Ранее в Великих Луках завершился южный этап спортивного фестиваля проекта «Спортсмены будущего». С результатами можно ознакомиться здесь.

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