Псковичей приглашают принять участие в северном этапе проекта «Спортсмены будущего»
Псковичей приглашают принять участие в северном этапе проекта «Спортсмены будущего», сообщили ПАИ организаторы.
Соревнования пройдут в девяти дисциплинах: CS2, Dota 2, «фиджитал-баскетбол», «фиджитал-футбол», «лазерный бой (лазертаг)», Just Dance (виртуальные танцы), DCL – The Game (виртуальный симулятор гонок дронов), «спортивное программирование», «интерактивный футбол».
В настоящий момент регистрация доступна по семи дисциплинам до 19 сентября:
- «фиджитал-баскетбол». Финальный день соревнований – 21 сентября (ПсковГУ, улица Льва Толстого, 4);
- «фиджитал-футбол». Финальный день соревнований – 22 сентября (стадион «Машиностроитель»);
- «лазерный бой (лазертаг)». Финальный день соревнований – 21 сентября (ПсковГУ, улица Льва Толстого, 4);
- Just Dance (виртуальные танцы). Финальный день соревнований – 21 сентября (ПсковГУ, улица Льва Толстого, 4);
- DCL – The Game (виртуальный симулятор гонок дронов). Финальный день соревнований – 21 сентября (ПсковГУ, улица Льва Толстого, 4);
- «интерактивный футбол». Финальный день соревнований – 21 сентября (ПсковГУ, улица Льва Толстого, 4);
- «спортивное программирование». Финальный день соревнований – 21 сентября (ПсковГУ, улица Льва Толстого, 4).
Также соревнования пройдут в дисциплинах CS2, Dota 2. На них регистрация уже завершена.
Отметим, что для участия в дисциплинах необходимо зарегистрироваться здесь. Участие в соревнованиях бесплатное, возраст – от 14 лет.
Победители в каждой дисциплине получат награды, а также право принять участие в финальной части фестиваля, который пройдёт в ноябре в Пскове.
Ранее в Великих Луках завершился южный этап спортивного фестиваля проекта «Спортсмены будущего». С результатами можно ознакомиться здесь.
Псковичей приглашают принять участие в северном этапе проекта «Спортсмены будущего»
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