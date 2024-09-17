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Общество

Барсик-журналист появился на улице Ленина в Пскове

В Пскове установили нового барсика. Фигурка барсика-журналиста смонтирована на улице Ленина возле здания регионального медиахолдинга Псковской области, сообщается в телеграм-канале главы Пскова Бориса Елкина.

Барсик-журналист появился на улице Ленина в Пскове. Фото здесь и далее: ПАИ

«В коллекции псковских барсиков пополнение! Среди нашего семейства кошачьих появился журналист! Представитель очень важной и нужной профессии, благодаря профессионализму которого люди получают объективную и достоверную информацию!» – отметил Борис Елкин.

Напомним, первые десять барсиков появились в городе в 2023 году. Каждый из них посвящён какой-то профессии или виду деятельности. Ранее глава Пскова Борис Елкин заявлял, что в городе могут появиться и новые фигурки барсиков, в том числе и по инициативе организаций или бизнеса.

Отметим, облик барсика полностью соответствует всем требованиям городского туристического кода. Улица Ленина, на которой появится новая фигурка, входит в главный турмаршрут по городу. В здании на улице Ленина, 6а три десятилетия работает радиостанция «7 НЕБО», здесь много лет работало первое городское телевидение и теперь вещает единственный круглосуточный региональный канал «Первый Псковский», а также находится главный офис нескольких десятков редакций региональных и муниципальных СМИ.

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