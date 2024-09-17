«Урок цифры» проведут для псковских школьников

14:17, 17 сентября 2024, ПАИ

Всероссийский «Урок цифры» для школьников посвятят теме «Искусственный интеллект: промпт-инжиниринг». В нём могут принят участие школьники 1–11-х классов из Псковской области с 23 сентября по 13 октября. Сделать это можно на платформе проекта, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Урок нацелен на развитие ключевых компетенций цифровой экономики у школьников, а также их раннюю профориентацию в сфере информационных технологий.

Открытые уроки по изучению искусственного интеллекта состоятся в Псковском лицее экономики и основ предпринимательства № 10 30 сентября и в средней образовательной школе № 12 в Великих Луках 7 октября.

Во время них ученики смогут узнать, как устроены нейросети и процесс обучения моделей. Кроме того, школьники попробуют освоить основные алгоритмы и правила написания промптов, а также развить эти навыки на практике с помощью игрового тренажёра.

«Уроки цифры» проводят при поддержке президентского нацпроекта «Цифровая экономика». Организаторами «Уроков цифры» выступают Минцифры России совместно с Минпросвещения России, АНО «Цифровая экономика» и в партнёрстве с ключевыми российскими компаниями сферы информационных технологий.