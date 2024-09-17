Иван Мешков сложил полномочия гендиректора строительной компании

15:29, 17 сентября 2024, ПАИ

Иван Мешков после избрания главой Гдовского района сложил с себя полномочия генерального директора ООО «Северо-Западная промышленная компания». Компания была передана другому собственнику, рассказал Иван Мешков в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 17 сентября.

«Во время избирательной кампании в том числе были провокации, связанные с тем, что я возглавлял компанию. На сегодняшний день я сложил полномочия управления ею. Она работает в том числе и с социальными государственными объектами. И у нас были вопросы, которые не были решены, и были задержки по срокам по объективным причинам», – пояснил Иван Мешков.

По его словам, проблемы на объектах возникли по объективным причинам. В частности, в рамках проекта не было предусмотрено несколько решений. Кроме того, на объект в школе № 23 Пскова компания смогла войти не сразу, уточнил гость радиоэфира.

«Под работу отдавали отдельное помещение, чтобы мы ни коим образом не мешали учебному процессу. Школа большая, и деток действительно очень много – им нужно было завершить обучение. Например, та же самая столовая работала до конца учебного года, и, как только рабочим разрешили войти, они включились в работу», – сказал Иван Мешков.

«Мой преемник сейчас включается в работу и будет заниматься этим делом. Сложил я полномочия 16 числа. На сегодняшний день у моих двух предприятий новый собственник и новый директор», – заключил гость студии.

Напомним, что в Псковской области состоялись муниципальные выборы. На досрочных выборах главы Гдовского района одержал победу представитель партии «Единая Россия» Иван Мешков. За него отдали свои голоса 61,52% избирателей муниципалитета, принявших участие в выборах.