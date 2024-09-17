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Политика

Иван Мешков – об избирательной кампании в Гдовском районе: Никаких аномалий не было

Избранный глава Гдовского района Иван Мешков считает, что в муниципалитете нет политической аномалии. Об этом он заявил в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 17 сентября.

Иван Мешков – об избирательной кампании в Гдовском районе: «Никаких аномалий не было». Фото: Андрей Степанов

«Выборная кампания была непростая. При этом она была очень динамичная и очень активная. Мы много встречались, разговаривали, встречи с гражданами проходили, люди высказывали наболевшие вопросы, проблемы и предложения. Всё шло в штатном режиме, никаких проблем и аномалий не было», – сказал Иван Мешков.

В районе живут адекватные и приветливые люди, подчеркнул он. «Они очень переживают за свой край и хотят видеть его развитие, и что главное – готовы работать, готовы вкладывать в него душу», – подчеркнул гость студии.

Оппоненты ставили ставки на то, чтобы идти против партии власти и против тех намерений и реализации проектов, которые на сегодняшний день есть, пояснил он.

«У них, безусловно, там [в Гдовском районе. – ПАИ] поддержка серьёзная, но говорить о том, что она неестественная – нет. Это говорит о том, что мы посмотрели, как люди голосовали, за кого голосовали. Если мне говорят, что есть территории, где люди полностью поддерживают наших оппонентов, я говорю, что и в тех территориях мы набрали достаточное количество голосов. Кстати, во время кампании мы приезжали на встречи, где люди поддерживают наших оппонентов, и строили диалог: была и агрессия, и съёмки на телефон, и провокации. Но мы находили общий язык и с этими людьми в том числе», – заключил Иван Мешков.

Напомним, что в Псковской области состоялись муниципальные выборы. На досрочных выборах главы Гдовского района одержал победу представитель партии «Единая Россия» Иван Мешков. За него отдали свои голоса 61,52% избирателей муниципалитета, принявших участие в выборах.

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