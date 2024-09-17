Иван Мешков намерен переехать в Гдов
Избранный глава Гдовского района намерен переехать в Гдов. Об этом он рассказал в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 17 сентября.
«Жить я планирую в Гдове и большую часть времени собираюсь проводить там же. На сегодняшний день я сам для себя арендовал квартиру. На перспективу есть несколько муниципальных объектов. Сейчас мне коллеги доложат, в каком они состоянии. Хочу занять какую-то одну из муниципальных квартир, если такая возможность будет», – отметил Иван Мешков.
Напомним, что в Псковской области состоялись муниципальные выборы. На досрочных выборах главы Гдовского района одержал победу представитель партии «Единая Россия» Иван Мешков. За него отдали свои голоса 61,52% избирателей муниципалитета, принявших участие в выборах.
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