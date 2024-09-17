Иван Мешков намерен переехать в Гдов

15:47, 17 сентября 2024, ПАИ

Избранный глава Гдовского района намерен переехать в Гдов. Об этом он рассказал в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 17 сентября.

«Жить я планирую в Гдове и большую часть времени собираюсь проводить там же. На сегодняшний день я сам для себя арендовал квартиру. На перспективу есть несколько муниципальных объектов. Сейчас мне коллеги доложат, в каком они состоянии. Хочу занять какую-то одну из муниципальных квартир, если такая возможность будет», – отметил Иван Мешков.