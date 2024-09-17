Избранный глава Гдовского района приступил к формированию команды

16:59, 17 сентября 2024, ПАИ

Избранный глава Гдовского района Иван Мешков приступил к формированию команды. Об этом он рассказал в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 17 сентября.

«На сегодняшний день команда формируется. Понятно, что часть специалистов я буду привлекать и из Пскова, в том числе, но и на местный кадровый резерв опираться надо. Все вакансии района мы не сможем закрыть только приезжими коллегами. Я на сегодняшний день формирую свою команду, которая займётся реализацией тех программ, которые и в области, и у нас в стране есть. В районе есть большой пробел в участии в программах. Мы, по сути, будем начинать всё с нуля», – отметил Иван Мешков.

В то же время гость студии пока не решился назвать имён тех, кого он позвал в муниципальную команду. «Имена на сегодняшний день называть не буду ввиду того, что есть ряд вопросов, которые нужны решить. Мы все прекрасно понимаем, что на формирование полноценной команды нам понадобится время. Конкретные сроки я тоже назвать не готов ввиду того, что есть ряд узких специалистов, которые мне нужны, в том числе и для того, чтобы реализовывать программы», – подчеркнул Иван Мешков.

В администрации ещё предстоит решить вопрос с зарплатами, уточнил он. «Нужно будет решить комплекс задач и по их проживанию [проживанию сотрудников. – ПАИ] на территории района. По зарплатам тоже нужно будет решать вопрос – я понял, что последние десять лет зарплата не индексировалась», – пояснил Иван Мешков.

По его словам, район может принять участие в проекте «Чистая вода» и в проекте, направленном на расселение аварийного жилья.

«У нас очень большие проблемы в самом Гдове со скважиной, её надо ремонтировать, она самоизливная. По-хорошему нам надо делать новую скважину и строить новые очистные. У коммуникаций в Гдове на 2014 год был износ 90%. На сегодняшний день по-хорошему нужно участвовать в программе «Чистая вода», чтобы и скважину новую построить, и коммуникацию менять. То же самое касается и водоотведения, и канализации. Все сети находятся в очень плачевном состоянии», – заключил Иван Мешков.