В Псковском районе завершён ремонт участка дороги Подосье – Заровенье
Завершён ремонт участка дороги Подосье – Заровенье (Камно) в Псковском районе. Об этом глава муниципалитета сообщает в телеграм-канале администрации муниципалитета.
В настоящее время подрядчик, который выиграл двухгодичный муниципальный контракт, завершил часть работ: выполнена срезка поверхностного слоя асфальтобетонного дорожного покрытия, проведена укладка нового слоя асфальта, произведено укрепление обочин песчано-гравийной смесью.
Общая площадь ремонта двух участков дороги Подосье – Заровенье – 8 724 квадратных метра.
Глава Псковского района Наталья Фёдорова обсудила с подрядчиком дальнейшие работы и сроки исполнения второй части контракта. В планах подрядчика – завершить работу по контракту в этом году.
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