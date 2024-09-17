В Псковском районе завершён ремонт участка дороги Подосье – Заровенье

18:16, 17 сентября 2024, ПАИ

Завершён ремонт участка дороги Подосье – Заровенье (Камно) в Псковском районе. Об этом глава муниципалитета сообщает в телеграм-канале администрации муниципалитета.

В настоящее время подрядчик, который выиграл двухгодичный муниципальный контракт, завершил часть работ: выполнена срезка поверхностного слоя асфальтобетонного дорожного покрытия, проведена укладка нового слоя асфальта, произведено укрепление обочин песчано-гравийной смесью.

Общая площадь ремонта двух участков дороги Подосье – Заровенье – 8 724 квадратных метра.

Глава Псковского района Наталья Фёдорова обсудила с подрядчиком дальнейшие работы и сроки исполнения второй части контракта. В планах подрядчика – завершить работу по контракту в этом году.