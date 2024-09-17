Тематические муралы появились на фасаде Печорской детской школы искусств
Тематические муралы появились на фасаде Печорской детской школы искусств. Об этом пишет районная газета «Печорская правда».
Граффити нанесли в рамках участия в фестивале уличной культуры «Плеск».
Фестиваль «Плеск» состоится на площадке скейт-парка в сквере Александра Невского в Пскове 22 сентября.
В рамках мероприятия пройдут показательные выступления и мастер-классы по скейтбордингу, баскетболу 3 x 3, паркуру, BMX и самокату. Кроме того, на фестивале организуют граффити-зону, а на площадке будут работать точки с росписями футболок и другими мастер-классами.
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