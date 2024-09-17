Тематические муралы появились на фасаде Печорской детской школы искусств

23:51, 17 сентября 2024, ПАИ

Тематические муралы появились на фасаде Печорской детской школы искусств. Об этом пишет районная газета «Печорская правда».

Граффити нанесли в рамках участия в фестивале уличной культуры «Плеск».

Фестиваль «Плеск» состоится на площадке скейт-парка в сквере Александра Невского в Пскове 22 сентября.

В рамках мероприятия пройдут показательные выступления и мастер-классы по скейтбордингу, баскетболу 3 x 3, паркуру, BMX и самокату. Кроме того, на фестивале организуют граффити-зону, а на площадке будут работать точки с росписями футболок и другими мастер-классами.