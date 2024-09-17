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Общество

Тематические муралы появились на фасаде Печорской детской школы искусств

Тематические муралы появились на фасаде Печорской детской школы искусств. Об этом пишет районная газета «Печорская правда».

Тематические муралы появились на фасаде Печорской детской школы искусств. Фото: «Печорская правда»

Граффити нанесли в рамках участия в фестивале уличной культуры «Плеск».

Фестиваль «Плеск» состоится на площадке скейт-парка в сквере Александра Невского в Пскове 22 сентября.

В рамках мероприятия пройдут показательные выступления и мастер-классы по скейтбордингу, баскетболу 3 x 3, паркуру, BMX и самокату. Кроме того, на фестивале организуют граффити-зону, а на площадке будут работать точки с росписями футболок и другими мастер-классами.

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