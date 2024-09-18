Участок улицы Леона Поземского в Пскове перекроют 24 сентября
Часть улицы Леона Поземского временно перекроют в Пскове 24 сентября, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.
С 9:00 до 17:00 движение транспорта ограничат по одной полосе дороги на улице Леона Поземского в районе пересечения с улицей Чудской.
Перекрытие связано с проведением дорожных работ.
Водителей просят учитывать эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.
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