Великолучанка выиграла в лотерею 3 млн рублей и купила квартиру

10:32, 18 сентября 2024, ПАИ

Валентина Рахманова из города Великие Луки Псковской области выиграла 3 млн рублей в моментальной лотерее «Снежность» от бренда «Национальная лотерея» и мгновенно стала обладательницей трёхмиллионного приза. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе бренда всероссийских государственных лотерей «Национальная лотерея», организованных Минфином России.

Эмоциями от выигрыша суперприза женщина поделилась в эфире популярного шоу «Мечталлион», трансляция которого проходит на Первом канале каждое воскресенье в 9:30.

Великолучанка призналась, что не сразу поверила в случившееся: она решила сыграть в моментальную лотерею и взяла несколько билетов в отделении «Почты России». Когда она увидела, что один из них выиграл 3 миллиона рублей, не поверила, решила проверить QR-код. На почте сообщили, что такой крупный приз получить на месте нельзя, надо обращаться в «Национальную лотерею» для его оформления.

Победительница рассказала, что «деньги потратила так же моментально – купила квартиру».

Ранее сообщалось, что супружеская пара из Псковской области выиграла в лотерею 50 млн рублей.