Псковская супружеская пара выиграла 50 млн рублей в лотерею

15:56, 19 августа 2024, ПАИ

Псковская супружеская пара Жанна и Алексей выиграли 50 миллионов рублей в 100-м юбилейном тираже лотереи «Мечталлион». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе бренда Всероссийских государственных лотерей «Национальная лотерея», организованных Минфином России.

Псковичи разделили денежный приз в размере 100 миллионов рублей с жителем Тульской области. Жанна узнала о победе из утреннего шоу «Мечталлион» и отметила, что это были незабываемые впечатления, и они с супругом до сих пор до конца не осознают происходящее.

Обычно супруги брали по одному билету, но в этот раз решили купить три. При этом у Алексея есть своя система подсчёта, а Жанна доверяет интуиции. И в этот раз благодаря подходу Алексея удалось победить.

Выигранные средства пара планируют потратить на покупку недвижимости, уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что многодетная псковичка выиграла миллион в лотерею. Кроме того, в новогоднем тираже «Мечталлион» по одному миллиону рублей выиграли ещё трое жителей Псковской области.