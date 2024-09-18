В Пскове построили газопровод для догазификации южной части города

12:38, 18 сентября 2024, ПАИ

В Пскове построили газопровод для догазификации домовладений в южной части города, сообщили ПАИ в пресс-службе «Газпром газораспределение Псков».

Сети протяженностью более двух километров позволяют газифицировать 83 домовладения. Для надёжного газоснабжения потребителей смонтирован пункт редуцирования газа.

В настоящее время ведётся подготовка домовладений к приёму газа.