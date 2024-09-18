В Пскове построили газопровод для догазификации южной части города
В Пскове построили газопровод для догазификации домовладений в южной части города, сообщили ПАИ в пресс-службе «Газпром газораспределение Псков».
Сети протяженностью более двух километров позволяют газифицировать 83 домовладения. Для надёжного газоснабжения потребителей смонтирован пункт редуцирования газа.
В настоящее время ведётся подготовка домовладений к приёму газа.
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