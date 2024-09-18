До +25 градусов прогнозируют в Псковской области 19 сентября
Переменная облачность без осадков ожидается на территории Псковской области 19 сентября, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.
Будет дуть ветер северных направлений со скоростью от двух до семи метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит от +4 до +9 градусов, днём – от +20 до +25 градусов. Атмосферное давление будет высоким.
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