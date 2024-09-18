До +25 градусов прогнозируют в Псковской области 19 сентября

15:30, 18 сентября 2024, ПАИ

Переменная облачность без осадков ожидается на территории Псковской области 19 сентября, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Будет дуть ветер северных направлений со скоростью от двух до семи метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от +4 до +9 градусов, днём – от +20 до +25 градусов. Атмосферное давление будет высоким.