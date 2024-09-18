Госдума приняла законопроект о запрете на административный арест отцов-одиночек

17:37, 18 сентября 2024, ПАИ

На пленарном заседании депутаты Госдумы РФ приняли в первом чтении законопроект, который запрещает заключать под стражу за административные правонарушения одиноких отцов с детьми до 14 лет. Также запрет касается опекунов и попечителей детей до 14 лет или ребёнка-инвалида, пишет РИА Новости.

Инициаторами законопроекта стали глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников, первый заместитель председателя комитета Ирина Панькина, а также глава комитета Госдумы по молодёжной политике Артём Метелев.

Предлагается внести изменения в часть 2 статьи 3.9 КоАП РФ. Согласно законопроекту, административный арест не будет применяться к мужчинам, которые являются единственными родителями детей до 14 лет, а также к лицам, являющимся единственными усыновителями, опекунами или попечителями ребёнка до 14 лет и (или) ребёнка-инвалида.

Один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по молодёжной политике Артём Метелёв сообщил РИА Новости, что согласно действующему законодательству, нельзя арестовать мать за административные правонарушения, если у неё есть ребёнок младше 14 лет. Однако отца-одиночку арестовать можно, и тогда ребёнок остаётся без единственного родителя, что несправедливо, подчеркнул он.