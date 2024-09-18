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Культура

Выставка «Я всегда стремился к воздуху» откроется в «Михайловском» 20 сентября

Работы художника-авангардиста и поэта Вика (Вячеслав Забелин, 1953–2016) сегодня, 18 сентября, прибыли в Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Центральное полотно экспозиции – «Ловление бабочек, или Смерть поэта» (1991 год). Из собрания семьи художника

Выставку «Я всегда стремился к воздуху», на которой будет представлено около 40 произведений живописи и графики, сейчас разворачивают в выставочном пространстве «зимнего сада» – в Научно-культурном центре музея (Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1), и уже с 20 сентября она будет доступна для всех желающих.

Как рассказали в пресс-службе учреждения со ссылкой на руководителя отдела экспозиционной и выставочной деятельности Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Александра Иванова, картины Вика для показа в Святогорье любезно предоставила вдова мастера Ольга Забелина.

Аннотацию, сопровождающую выставку «Я всегда стремился к воздуху», подготовила кандидат культурологии, старший научный сотрудник Российского института истории искусств Оксана Губарева. В ней, в частности, сделан акцент на том, что художника особенно волновала и вдохновляла мистика его родного Петербурга. «…И здесь художник во многом следовал за Пушкиным, для которого Петербург никогда не был просто городом. Первым в русской литературе Пушкин начал говорить о нём как о личности со своим характером, как о месте, властвующем над людьми и подчиняющим их своей воле. <…> В творчестве Вика Петербург также выступает как особый живой объект художественного постижения. <…> И когда художник показывает его, здесь всегда присутствуют аллюзии на произведения Пушкина и его героев. <…> Главный герой персональной выставки Вика – Петербург, основанный Петром I и воспетый великим поэтом», – отметил культуролог.

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» выставка живописи и графики Вика (Вячеслава Забелина) будет работать вплоть до 20 ноября.

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