Сотрудники регионального центра «Воин» стали судьями в финале всероссийской «Зарницы 2.0»

22:35, 18 сентября 2024, ПАИ

Участие в организации и проведении всероссийского этапа военно-патриотической игры «Зарница 2.0» приняли сотрудники регионального филиала центра развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания «Воин». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Псковские специалисты – Юрий Кононенко, Юрий Лохматов, Владимир Яценюк и Александр Дробышев – обеспечили судейство и подготовку участников. Они организовывали состязательный процесс, выступали наставниками, а также контролировали безопасность.

Финальная игра «Зарницы 2.0» прошла в Волгоградской области с 5 по 15 сентября. Участниками стали 60 команд: 48 региональных и 12 межведомственных – всего порядка 400 участников, из них сто стали победителями.

Более полугода они участвовали в интеллектуальных и спортивных соревнованиях: проходили военизированную полосу препятствий, основы выживания в экстремальных условиях, огневую подготовку, показывали умения оказывать первую помощь и самопомощь и другое.