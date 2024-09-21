Движение по трассе М-9 «Балтия» в Тверской области временно прекращено

09:21, 21 сентября 2024, ПАИ

Движения по трассе М-9 «Балтия» временно прекращено в Тверской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе управления федеральных автомобильных дорог.

В целях обеспечения безопасности движения на автомобильной дороге М-9 «Балтия» Москва – Волоколамск – граница с Латвийской Республикой на участке в Тверской области, с 06:40 сегодняшнего дня до особого распоряжения прекращено движение.

Пути объезда организованы по следующим маршрутам движения:

при движении со стороны Москвы, а также при необходимости осуществления разворота может быть использована разворотная петля на 322-м км М-9 «Балтия» (Нелидово);

при движении в сторону Москвы, объезд через Великие Луки в сторону Смоленска.

Со схемой перекрытия движения и путей объезда можно ознакомиться по карте.