28 природных пожаров потушили в России за сутки
28 природных пожаров потушили в России за сутки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Авиалесоохрану».
Их общая площадь составила 238 гектаров. Пожары были ликвидированы в 15 регионах страны. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Забайкальском крае: она достигла 35 545 гектаров.
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