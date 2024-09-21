28 природных пожаров потушили в России за сутки

11:40, 21 сентября 2024, ПАИ

28 природных пожаров потушили в России за сутки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Авиалесоохрану».

Их общая площадь составила 238 гектаров. Пожары были ликвидированы в 15 регионах страны. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Забайкальском крае: она достигла 35 545 гектаров.