Заморозки ожидаются на территории Псковской области 22 и 23 сентября
Заморозки ожидаются на территории Псковской области 22 и 23 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского гидрометцентра.
Утром 22 сентября местами, 23 сентября в большей части региона ожидаются заморозки от 0 до -3 градусов.
Ранее сообщалось, что до +18 градусов днём прогнозируют в Псковской области завтра, 22 сентября.
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