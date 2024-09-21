Заморозки ожидаются на территории Псковской области 22 и 23 сентября

12:32, 21 сентября 2024, ПАИ

Заморозки ожидаются на территории Псковской области 22 и 23 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского гидрометцентра.

Утром 22 сентября местами, 23 сентября в большей части региона ожидаются заморозки от 0 до -3 градусов.

Ранее сообщалось, что до +18 градусов днём прогнозируют в Псковской области завтра, 22 сентября.